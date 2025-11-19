Бизнесмена Бойко-Великого приговорили к 15,5 года колонии

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Суд в Московской области приговорил основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель", в которую входит агрохолдинг "Русское молоко", Василия Бойко-Великого к 15,5 года колонии строгого режима по делу об организации и участии в преступном сообществе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Также были признаны виновными и его подельники. Две фигурантки дела получили по 15 лет колонии общего режима, остальные участники – по 10 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2003 году Бойко-Великий организовал преступное сообщество с целью незаконного приобретения права собственности на земельные доли работников реорганизованных совхозов в Рузском районе Подмосковья.

Отмечается, что земли переводились на подконтрольные Бойко-Великому фирмы, после чего регистрировались и дробились. После продажи участков группировка использовала поддельные документы и добивалась отклонения претензий в судах. Таким образом, они получили участки площадью 2 тысячи гектаров на сумму 347,9 миллиона рублей.

В ведомстве добавили, что сложность расследования заключалась в многоэпизодности. Уголовное дело составило 436 томов, свидетелей было более 4 тысяч человек.

Ранее Черемушкинский суд Москвы назначил Бойко-Великому 6,6 года колонии по делу о растрате примерно 89 миллионов рублей. Суд признал его виновным по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата организованной группой").

Речь идет о деле, когда в 2019 году вместе с ним были арестованы две его подельницы и еще четыре фигуранта.

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год Бойко-Великий – владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс", директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

При помощи копий документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составлялись подложные бумаги о якобы полученных ими кредитах, также похищались средства клиентов, размещенные на депозитных счетах.

Система регулярных хищений привела к отзыву лицензии Центробанком России. Был выявлен 31 факт хищений.

