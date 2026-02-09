Форма поиска по сайту

09 февраля, 07:51

Происшествия

Скормивший школьницу свиньям под Красноярском приговорен к 23 года колонии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Красноярский краевой суд приговорил мужчину, убившего с особой жестокостью 17-летнюю школьницу в свинарнике, к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Об этом сообщает прокуратура края.

Девушка погибла в загоне для свиней 23 ноября 2024 года в селе Ушканка. Выяснилось, что нетрезвый местный житель решил отомстить своему работодателю и забить его домашний скот, но в тот момент в свинарнике оказалась 17-летняя дочь начальника.

Злоумышленник стал угрожать девушке ножом. Между ними завязалась борьба, в результате которой она упала на землю. Мужчина схватил палку и несколько раз ударил школьницу по голове, из-за чего она потеряла сознание. Затем злоумышленник надругался над ней.

Осознавая, что школьница была еще жива, он оставил ее в хлеву среди животных. По материалам дела, мужчина достоверно знал, что свиньи питаются, в том числе, животной пищей. По факту трагедии возбудили уголовные дела по статьям 105, 132 и 158 УК РФ ("Убийство", "Насильственные действия сексуального характера", "Кража"). Суд Красноярска арестовал мужчину.

Он отрицал свою вину и настоял на рассмотрении дела судом присяжных. В итоге его единодушно признали виновным и не заслуживающим снисхождения. Также суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании морального вреда и иных расходов в размере 6,1 миллиона рублей.

