Минфин РФ намерен запустить обмен замороженными активами россиян в 2024 году

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Минфин РФ разработал проект, в рамках которого для россиян будет произведен обмен замороженными активами. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, ведомство планирует запустить данный механизм в 2024 году.

"Тема развивается, примем решение в ближайшее время", – отметил министр.

Евросоюз 12 февраля утвердил документ, по которому замороженные российские активы могут быть применены для Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала на то, что вопрос легализации доходов может быть решен "в ближайшие дни".

При этом зампред Совфеда Николай Журавлев утверждал, что Минфину РФ необходимо сформировать законопроект об ответных мерах в случае использования западными странами замороженных активов РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что Москва рассматривает любые покушения на российские активы как воровство, поэтому будет прибегать к ответным мерам для противодействия этому.



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