Байдену нужны законные полномочия для конфискации активов РФ – Белый дом

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Американскому президенту Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США, чтобы конфисковать российские активы. На сегодняшний день таких полномочий пока нет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

Он добавил, что в данный момент администрация США планирует использовать часть активов РФ вместе со своими западными партнерами для поддержки Украины.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов предупредил, что если российские активы за границей будут подвергнуты любым манипуляциям, то Россия даст симметричный ответ. Он подчеркнул, что в РФ находится не меньше активов зарубежных стран.

До этого лидеры стран G7 заявили, что "Большая семерка" намерена принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Члены группы семи поручили правительствам выработать меры по реализации такой меры.

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