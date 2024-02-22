Зарубежные юристы признали законной конфискацию замороженных российских активов – СМИ

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Десять зарубежных экспертов-юристов признали соответствующей международному праву вероятную конфискацию российских активов, замороженных на Западе. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Согласно юридическому заключению, составленному для стран "Большой семерки", конфискация законна, так как Россия якобы также нарушила и продолжает нарушать фундаментальные основы международного права.

"Было бы законно принять дополнительные контрмеры против России <...> в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России", – уточнили юристы из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.

По их словам, замороженные активы РФ необходимо передать международным структурам, которые позже отдали бы их Украине. Однако, по данным издания, на конфискации настаивают в Соединенных Штатах и Великобритании, тогда как во Франции и Германии выступают против. Последние, уточняет источник СМИ, боятся негативных последствий для европейской валюты, а также не хотят создавать прецедент.

Евросоюз 12 февраля утвердил документ, который дает возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. Как рассказывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вопрос легализации доходов может быть решен "в ближайшие дни".

По мнению зампреда Совфеда Николая Журавлева, Минфину РФ необходимо разработать законопроект об ответных мерах в случае использования Западом замороженных российских активов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что Москва рассматривает любые покушения на свои активы как воровство, поэтому будет применять ответные меры для противодействия этому.

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