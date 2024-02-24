G7 заявили, что российские активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине

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"Большая семерка" намерена принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Члены группы семи поручили правительствам выработать меры по реализации такой меры. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, опубликованном по завершении онлайн-саммита, сообщает ТАСС.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине", – говорится в заявлении.

Помимо этого лидеры стран "большой семерки" заявили, что продолжат поддержку "формулы мира" Зеленского, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Более того, участники "семерки" утверждают, что украинский народ может "рассчитывать на поддержку со стороны Запада столько, сколько потребуется.

Лидеры G7 также заявили, что собираются наращивать помощь Украине в сфере безопасности, а также увеличить свои возможности по производству и поставкам.

Ранее постпред России Василий Небензя на заседании Генассамблеи ООН заявил, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским "формула мира", является фальшивкой и ультиматумом. Он отметил, что план Зеленского уже понятен многим странам и на нее не стоит тратить время.

До этого похожее мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал предложенную украинским лидером Владимиром Зеленским "формулу мира" является пустышкой.