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17 февраля, 16:29

Политика

G7 обсудила "ограничения в космосе" после появления сообщений о "возможных инициативах РФ"

Фото: 123RF/kar881am

Главы МИД "большой семерки" обсудили "ограничения в космосе" после появления сообщений о "возможных инициативах РФ". Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит РИА Новости.

Таким образом политик прокомментировал сообщения из США о том, что Россия может вынашивать планы по размещению противоспутникового ядерного оружия в космосе. По их версии, именно с этим может быть связана некая угроза национальной безопасности Соединенных Штатов, о которой было объявлено в среду.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Макрон приближает ядерную войну с Россией. Таким образом политик прокомментировал недавнее заявление Макрона о том, что Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой потенциал ядерного сдерживания в распоряжение Евросоюза.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не планирует размещать ядерное оружие в других странах, кроме Белоруссии. Рябков также заявил, что Москва предостерегает Вашингтон от возвращения тактического ядерного оружия в Великобританию. Подобный сценарий станет движением к эскалации, подчеркнул замминистра.

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