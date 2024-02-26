Силуанов предупредил о симметричном ответе при изъятии российских активов за границей

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Если российские активы за границей будут подвергнуты любым манипуляциям, Россия даст симметричный ответ. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран", – указал он.

При этом министр предупредил, что в РФ находится не меньше активов зарубежных стран, поэтому российская сторона может симметрично отреагировать на действия Запада. По словам Силуанова, другие страны уже сделали выводы из этой истории.

"Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах – это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана", – объяснил глава ведомства.

ЕС 12 февраля одобрил документ, по которому европейские и западные страны могут использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вопрос легализации доходов может быть решен "в ближайшие дни".

Как утверждал зампред Совфеда Николай Журавлев, Минфину РФ нужно создать законопроект об ответных мерах в случае использования Западом замороженных активов РФ.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва рассматривает любые покушения на российские активы как воровство, поэтому будет прибегать к ответным мерам для противодействия этому.



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