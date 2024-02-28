Минфин РФ анонсировал запуск механизма обмена замороженных активов

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Механизм обмена заблокированных активов на средства со счетов типа С заработает в течение нескольких недель и будет продолжаться полгода. Об этом замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сообщил в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению.

"Этот механизм рассматривался подкомиссией, в целом подходы были одобрены", – цитирует его ТАСС.

По словам Моисеева, предполагается, что российские инвесторы получат не меньше чем рыночная стоимость активов на момент начала обмена. Отвечая на вопрос, подпадут ли под замещение активы, замороженные на СПб-бирже, замминистра сказал, что в обмене будут участвовать только замороженные средства в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Ранее в СМИ сообщалось, что десять зарубежных экспертов-юристов признали соответствующей международному праву вероятную конфискацию российских активов, замороженных на Западе. Евросоюз, в свою очередь, 12 февраля утвердил документ, который дает возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого заявлял что конфискация активов РФ будет оспорена в судах. Он уточнял, что судебным разбирательствам будут подвергнуты и те, кто принимает такие решения, и те, кто их осуществляет.