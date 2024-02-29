Украина опасается прорыва обороны к лету из-за дефицита боеприпасов – СМИ

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Киев опасается, что к лету оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть прорвана российскими войсками, если страны Запада не увеличат поставки боеприпасов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их информации, украинские оценки ситуации на фронте становятся "все более мрачными", так как ВСУ пытаются сдержать наступление России в зоне спецоперации, ограничивая расход боеприпасов. Помимо этого, в Киеве озабочены тем, что продвижение российских военнослужащих может получить значительный импульс к лету на фоне снарядного голода Украины, говорится в материале.

Ранее СМИ писали, что ВСУ могут вскоре израсходовать запасы снарядов к системам ПВО NASAMS и Patriot, переданные Западом. По данным журналистов, украинские солдаты используют для этих систем американские ракеты, однако новых поставок таких боеприпасов пока не было с декабря 2023 года.

До этого российская армия в районе Авдеевки уничтожила танк Abrams, поставленный западными странами. Советник главы ДНР Ян Гагин сказал, что эта техника могла быть той самой, которую ВСУ показывали в пропагандистском видео до освобождения города.

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