Разногласия Шольца и Макрона из-за помощи ВСУ стали перерастать во вражду – СМИ

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Разногласия между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном из-за предоставления помощи украинским войскам начали перерастать в открытую вражду после слов главы Франции об отправке западных войск в зону СВО. Об этом сообщает RT.

"Разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают в нечто вроде открытой вражды", – отмечается в сообщении.

По мнению президента Франции, Париж внес больший вклад в предоставление помощи Украине, чем Берлин, говорится в материале.

Ранее Макрон заявил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако в дальнейшем такой возможности нельзя исключать. Он добавил, что западные союзники Киева сформировали коалицию по поставкам ВСУ ракет и бомб средней и большой дальности.

В свою очередь, Шольц отметил, что государства Евросоюза и члены Североатлантического альянса не намерены отправлять свои войска на Украину. По его словам, понимание этого факта среди стран Запада является "очень важным шагом вперед". Мнение в западных государствах по этому вопросу он назвал "весьма единодушным".

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