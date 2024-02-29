Захарова заявила, что отношения РФ с Францией и ФРГ на беспрецедентно низком уровне

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Подписание Францией и Германией соглашения о безопасности с Украиной не влияет на отношения с Россией, они уже находятся на беспрецедентно низком уровне. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что бывшие партнеры Москвы оставили в прошлом объемный багаж масштабного взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, который накапливался несколькими поколениями.

На протяжении последних же двух лет ФРГ и Франция, играя особо активную роль среди прочих членов НАТО, накачивают Киев современными смертоносными системами, снабжают ВСУ разведданными, обучают украинских военнослужащих, способствуя эскалации конфликта, подчеркнула Захарова. Все это, по ее словам, делает их прямыми соучастниками деяний Украины.

Одновременно с этим немецкая и французская элита по-прежнему тешит себя иллюзиями о возможности нанесения РФ стратегического поражения, а также считает формулу украинского президента Владимира Зеленского единственной основой для решения кризиса.

"В этом контексте подписание новых соглашений является очередным – пусть и символическим – ходом в гибридной войне Запада с Россией, подтверждением нацеленности на долгосрочную конфронтацию с нашей страной и нежелания идти по пути политико-дипломатического урегулирования конфликта", – отметила Захарова.

Украинская сторона подписала соглашения о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности с Германией и Францией 16 февраля. Согласно этим документам, ФРГ собирается выделить Киеву в рамках военной помощи 7 миллиардов евро в этом году, а Франция – 3 миллиарда евро.

Мария Захарова уже подчеркивала ранее, что данные соглашения ничего не меняют по существу, а только констатируют военную и финансовую помощь Киеву. Так, Украине никто не обещал ничего сверх указанной помощи и до подписания этих документов.