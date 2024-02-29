В Финляндии допустили удары отправленным на Украину оружием по территории РФ

Фото: 123RF/vershininphoto

Финляндия не запрещала Украине использовать переданное ей оружие для ударов по объектам на территории России. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на Минобороны Финляндии и председателя парламентского комитета по обороне Юкка Копра.

По словам Копра, Киев должен иметь право использовать данное вооружение против военных целей в том числе на российской земле.

Финский министр обороны Антти Хяккянена, в свою очередь, отметил, что подобные ограничения были введены в основном теми странами, которые предоставили Украине системы оружия дальнего радиуса действия.

Ранее сообщалось, что евродепутаты большинством голосов поддержали создание нового фонда помощи Украине объемом 50 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливера Вархели, первый платеж Украине планируется перевести в начале марта.

До этого стало известно, что войска РФ в районе Авдеевки уничтожили первый танк Abrams, используемый украинскими войсками. Советник главы ДНР Ян Гагин предположил, что эта военная единица могла быть той самой, которую киевские войска показывали в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки.