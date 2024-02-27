Используемые ВСУ американские танки Abrams сильно переоценили – СМИ

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Танки Abrams американского производства, которые используются Вооруженными силами Украины, сильно переоценены, сообщает The National Interest.

Как считают авторы материала, на M1 Abrams возлагались слишком большие надежды, так же, как на британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. При этом украинский конфликт показал, что беспилотники, а также противотанковое оружие могут бросить вызов даже самой современной военной технике, говорится в статье.

ВС РФ в районе Авдеевки уничтожили первый Abrams, используемый украинскими войсками. Советник главы ДНР Ян Гагин предположил, что эта военная единица могла быть той самой, которую киевские войска показывали в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки.

Чуть ранее, 23 февраля, западные СМИ заявили об уничтожении российскими войсками редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams. По мнению издания Military Watch Magazine, потери западной техники нанесли серьезный удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.

Первая партия танков Abrams прибыла на Украину – СМИ