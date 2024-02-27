Европарламент одобрил новый фонд помощи Украине на 50 млрд евро

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Евродепутаты большинством голосов поддержали создание нового фонда помощи Украине объемом 50 миллиардов евро, сообщает РИА Новости.

За проголосовали 536 депутатов, 40 – против, остальные 39 воздержались.

По словам еврокомиссара по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливера Вархели, планируется перевести первый платеж Украине в начале марта.

Ранее австралийский миллиардер Эндрю Форрест, который ранее пообещал выделить для восстановления экономики Украины после завершения конфликта примерно 500 миллионов долларов, хочет предоставить миллионы долларов на киевские проекты по разминированию.

По данным СМИ, благотворительный фонд Форреста Minderoo Foundation планирует выделить 5 миллионов австралийских долларов (примерно 3,3 миллиона долларов) на разминирование наземных мин в тех украинских регионах, где выращиваются сельскохозяйственные культуры. Таким образом, миллиардер хочет обезопасить фермеров от возможных происшествий.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинской армии критически не хватает опытных саперов, а также оборудования для разминирования. По его словам, Киев ждет от Запада поддержки по поводу подготовки квалифицированных специалистов в этой области и по поводу поставок минных тралов и зарядов для создания проходов.



В Артемовске началось предварительное разминирование