Инструкторы НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине – СМИ

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Сотрудники ФБР и НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине. Такое заявление сделала сотрудница спецслужб Луганской Народной Республики, передает РИА Новости.

Она заявила, что в Северодонецке, освобожденном в ходе СВО, были найдены документы, подтверждающие взаимодействие полиции Украины и ФБР.

По ее словам, саперы ВСУ плотно работали с собаками на учениях по саперному делу.

"Последняя технология, которую применяли военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО – это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников", – рассказала она.

В саперном и кинологическом центре Северодонецка были найдены документы, согласно которым, саперы готовили в том числе беспородных собак подрывной деятельности.

"По последним данным, участились случаи, что собак используют для подрыва наших позиций. Очень много сообщений встречается, что при помощи дворняжек, которые заминированы, на них прикреплены взрывные устройства, забегают на наши позиции и взрываются", – рассказала она.

Сотрудница спецслужб пояснила, что подобных собак обучали одной команде и направляли на российские позиции. Она называет подобные методы террористическими.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у ВСУ критически не хватает опытных саперов, а также оборудования для разминирования. Он заявил, что ожидает от Запада поддержки в плане подготовки квалифицированных саперов и поставок минных тралов и зарядов для создания проходов.

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