ЕК представила первую военно-промышленную стратегию ЕС с участием Украины

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Европейская комиссия опубликовала первую военно-промышленную стратегию Евросоюза с участием Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ ЕК.

"Еврокомиссия представила сегодня (5 марта. – Прим. ред.) первую в истории Европейскую стратегию военной промышленности, которая закладывает новые амбиции и поддерживает конкурентоспособность и готовность нашей оборонной промышленности", – отмечается в тексте.

В документе обозначена необходимость формирования тесных связей с Киевом для его участия в европейских инициативах и развития сотрудничества в сфере обороны. Заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер сделала акцент на том, что украинская промышленность должна быть полностью интегрирована в эту экосистему.

Еврокомиссия предложила странам совместно заказывать 40% вооружений и расходовать не меньше 50% военного бюджета внутри ЕС к 2030 году. Сейчас она выделила 1,5 миллиарда евро на форсированную милитаризацию промышленности ЕС в 2025–2027 годах.

Что касается замороженных российских активов, Евросоюз планирует использовать их в перспективе для помощи Украине, однако в настоящее время четких договоренностей по этому вопросу нет, отметил один из европейских чиновников.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС легализовать возможность использования доходов от замороженных активов РФ. По ее словам, в Европе уже приняли меры, чтобы проценты от депозитов не дошли до России. Проценты, подчеркнула она, будут использованы для Украины.

Позднее она призвала направить прибыль от российских активов на нужды ВСУ. По мнению главы ЕК, способа лучше, чем направить средства на создание безопасной обстановки в Европе и на Украине, найти нельзя.



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