Британский политик Кертен похвалил Путина за шутку о Харрис

Фото: kremlin.ru

Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен похвалил в соцсети Х Владимира Путина за шутку о кандидате на пост президента США Камале Харрис. Об этом сообщает МК.

"Топовый троллинг", – говорится в публикации политика.

На Восточном экономическом форуме российский президент сказал, что раз американский лидер Джо Байден посоветовал своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Путин также оценил ее смех, указав на то, что если он такой заразительный, то, следовательно, у нее все хорошо.

В свою очередь, немецкий бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком назвал Путина шахматным гроссмейстером после его заявления о поддержке кандидатуры Харрис. Однако кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа смутил комментарий российского лидера. Он признался, что не знает, как на это реагировать.