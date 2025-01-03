Представитель ЕК Кеерсмакер: у фон дер Ляйен обнаружили воспаление легких

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У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обнаружили воспаление легких. В связи с этим она временно перестала исполнять обязанности, сообщил в беседе с агентством PAP представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

"Первые две недели января она не сможет исполнять обязанности", – сказал он.

Из-за болезни фон дер Ляйен не посетит церемонию председательства Польши в Евросоюзе. Кроме того, будет перенесено Гданьское заседание ЕК, которое было назначено на 9–10 января.

24 декабря 2024 года бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в больницу в связи с повышенной температурой. Он проходит обследование в медучреждении в Вашингтоне. По словам помощника экс-президента, Клинтон "находится в хорошем расположении духа".

Ранее президент Бразилии Лула да Силва перенес операцию по трепанации черепа, которая была необходима для удаления гематомы. Изначально он обратился к врачам с жалобами на головную боль. Специалисты обнаружили у него внутричерепное кровоизлияние.

Вторую операцию президент Бразилии перенес 12 декабря. Процедура была направлена на то, чтобы перекрыть кровоток в определенной области мозга и тем самым предотвратить возможное кровотечение.

