NBC: экс-президент США Клинтон был госпитализирован

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Бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в больницу в связи с повышенной температурой. Об этом сообщает телеканал NBC News.

"Бывший президент будет в порядке, у него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании и бдительный", – заявил помощник экс-президента.

Он уточнил, что сейчас бывший глава США проходит обследование в медучреждении в Вашингтоне. По его словам, Клинтон "находится в хорошем расположении духа".

Ранее президент Бразилии Лула да Силва перенес операцию по трепанации черепа, которая была необходима для удаления гематомы. Изначально он обратился к врачам с жалобами на головную боль. Специалисты обнаружили у него внутричерепное кровоизлияние.

Вторую операцию президент Бразилии перенес 12 декабря. Процедура была направлена на то, чтобы перекрыть кровоток в определенной области мозга и тем самым предотвратить возможное кровотечение.