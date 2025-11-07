ТАСС: пятеро руководителей в Генпрокуратуре освобождены от должностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятеро высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры России освобождены от своих должностей, сообщил ТАСС источник.

Согласно данным агентства, лишь некоторые из них не переходят в Верховный суд. В списке освобожденных от должностей сотрудников числятся:



начальник управления кадров центрального аппарата и территориальных органов ГП Сергей Иванов;

старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис;

начальник отдела физической защиты ГП Николай Козырев;

начальник управления службы проверок и профилактики коррупции ГП Сергей Орлов;

начальник информационно-аналитического управления ГП Денис Кунев.

В конце сентября Совет Федерации назначил Игоря Краснова, занимавшего должность генерального прокурора, председателем Верховного суда России. Данное решение было принято единогласно на пленарном заседании.

Как заключил профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству, кандидатура Краснова ответила всем требованиям, согласно конституции и закону о статусе судей. Он был назначен на данную должность на шесть лет.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура с начала 2025 года признала нежелательными 62 иностранные организации. По данным ведомства, эти структуры пытались дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и вмешивались в избирательный процесс.

За участие в деятельности таких объединений возбуждено более 130 административных дел.