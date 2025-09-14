Генпрокуратура с начала года признала нежелательными в РФ более 60 иностранных организаций

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генпрокуратура РФ с начала 2025 года признала нежелательными 62 иностранные организации. Об этом сообщил представитель ведомства Алексей Жафяров в ходе своего выступления в ЦИК, передает ТАСС.

По его словам, активность данных структур сосредоточена на дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ, а также вмешательстве в выборы, дискредитации внутренней и внешней политики государства.

"За участие в деятельности подобных объединений в рассматриваемый период, в течение этого года, возбуждено свыше 130 дел об административных правонарушениях", – добавил Жафяров

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность итальянской иностранной неправительственной организации (НПО) Comunità dei Russi Liberi in Italia.

Организация была создана в 2021 году российскими гражданами, которые проживают в Италии. В ходе протестов представители НПО собирают средства для поддержки Вооруженных сил Украины, приобретая им военную амуницию, БПЛА и комплектующие к ним.