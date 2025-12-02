Форма поиска по сайту

02 декабря, 13:54

Наука
Ученый Карнаухов: завершение Эль-Ниньо поспособствует появлению снега к Новому году

Ученый рассказал о связи осадков зимой с природным феноменом Эль-Ниньо

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Завершение природного феномена Эль-Ниньо может поспособствовать появлению снега к Новому году, несмотря на высокую вероятность того, что эта зима пройдет без устойчивого покрова. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

Эксперт пояснил, что данное явление характеризуется периодом аномального потепления в Тихом океане, которое сильно влияет на глобальные температуры. По его словам, именно оно во многом обусловило бесснежную зиму и обновление рекордов глобального потепления в 2023 и 2024 годах, когда было зафиксировано превышение доиндустриальных значений температуры на 1,5 и 1,6 градуса соответственно.

"Сейчас Эль-Ниньо закончился, и прямой глобальной причины для аномально теплой зимы не просматривается. Более того, после таких периодов часто наблюдается своеобразная "отдача", – предупредил Карнаухов.

Ускорение таяния льдов Гренландии способствует поступлению большого количества пресной воды в Северную Атлантику, что приводит к замедлению теплых течений, "отапливающих" Европу и Россию, пояснил ученый. Он добавил, что это может грозить похолоданием.

В связи с этим эксперт допустил возможность более холодного и снежного сезона в сравнении с предыдущей аномально теплой зимой. При этом данный прогноз не отменяет общего тренда на глобальное потепление.

"Если за XX век температура выросла на 0,8 градуса, то за первые 24 года XXI века она выросла уже на те же 0,8 градуса. Сохранение такой динамики угрожает катастрофическими последствиями в долгосрочной перспективе, но в краткосрочном цикле после Эль-Ниньо мы все же можем ожидать более традиционную, снежную и холодную зиму", – заключил Карнаухов.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима придет в Центральную Россию в лучшем случае после 15 декабря. При этом формирование устойчивого снежного покрова ожидается не раньше четвертой пятидневки месяца. Средняя ночная температура в столице в декабре составит минус 8,6 градуса, а дневная – минус 3,5 градуса.

Зима придет в Москву перед Новым годом

наукапогодаэксклюзив

