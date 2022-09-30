США думали, что санкциями смогут построить весь мир – Путин

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Вашингтон полагал, что санкционным блицкригом в отношении Москвы он сможет построить весь мир, заявил Владимир Путин в ходе выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий.

По его словам, западные страны уже давно выдают желаемое за действительное.

"Так, затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде построить весь мир, но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех. Разве что законченных политических мазохистов и поклонников нетрадиционных форм международных отношений", – сказал президент России.

Путин отметил, что в настоящее время США занимаются сдерживанием России, Китая и Ирана, на очереди другие страны.

"Полагаю, что на очереди и другие страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, а также нынешние партнеры и союзники США", – сказал он.

Российский лидер выразил мнение, что санкционная политика США против партнеров будет только расширяться.

"Ну мы же знаем – как что не понравится, они и против союзников вводят санкции. То против одного банка, то против другого, то против одной компании, то против другой. Эта же практика и будет расширяться", – подчеркнул Путин, добавив, что у Вашингтона под прицелом находятся все, в том числе страны СНГ.

Путин выступил в Георгиевском зале Кремля по случаю подписания договоров о принятии в состав России новых субъектов. После выступления главы государства прошла церемония подписания документов. В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.



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