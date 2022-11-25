16:22Политика
Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Украиной
Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."
Москва и Киев договорились о новом обмене пленными по формуле "9 на 9", сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Сегодня с Украиной проходит обмен по формуле 9 на 9. Среди освобожденных российских бойцов – один из Донецкой Народной Республики", – написал он в своем телеграм-канале.
Прошлый обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 24 ноября. На родину вернулись 50 российских военнослужащих. Бойцов доставили в Москву на самолетах военно-транспортной авиации. В столице они пройдут курс лечения и реабилитации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Россию вернулись 50 военнопленных с Украины
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