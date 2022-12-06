Мобилизованные россияне в первом сражении в ДНР захватили в плен бойцов ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Бойцы, призванные в рамках частичной мобилизации в РФ, после первого сражения в зоне СВО в ДНР взяли в плен военнослужащих Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны России.

"Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных", – написали в ведомстве.

Старший стрелок штурмовой группы с позывным Туман заявил, что сражение случилось в районе города Марьинка. Российские бойцы обнаружили в одном из зданий солдат Украины и произвели по ним атаку из тяжелых орудий.

Стрелок отметил, что у украинских солдат, вероятно, в какой-то момент закончились боеприпасы, в результате чего они сдались. После этого российские военнослужащие забрали у них оружие, сняли с них бронежилеты и каски, а потом оказали необходимую первую медицинскую помощь.

Ранее в Минобороны РФ заявили об успешном наступлении армии России в районе Артемовска. Российские бойцы также смогли отразить атаку ВСУ в районе села Шевченко в Донецкой Народной Республике.

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале Владимир Путин объявил в ночь на 24 февраля.

Минобороны РФ представило данные о ходе СВО

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