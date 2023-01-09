В СПЧ объяснили гостайной процедуру помилования заключенных до участия в СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заключенные, которые принимали участие в СВО на Украине, были помилованы до того, как их перевезли из колонии. Однако сама процедура является гостайной, предусмотренной законодательством, заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

В беседе с РИА Новости она пояснила, что в указе президента о помиловании осужденных, которые принимали участие в спецоперации, присутствуют сведения, составляющие государственную тайну и позволяющие идентифицировать человека.

Меркачева отметила, что родственники и близкие заключенных также рассказали, что у освобожденных есть все документы, которые подтверждают освобождение. Член СПЧ заявила, что уже разговаривала с родными этих людей. Она заверила, что заключенные имеют на руках документы, подписанные 5 июля. Из этого следует, что после указанной даты они уже были освобождены.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что первая группа бывших заключенных, которая принимала участие в СВО, завершила полугодовой контракт. Он отметил, что с заключенных сняли все судимости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об указе Владимира Путина о помиловании заключенных поделился, что такая процедура реализуется поэтапно.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что помилование начинается в самих местах содержания заключенных, уже после этого – на региональном и федеральном уровнях.

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