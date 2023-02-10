ООН выразила Украине обеспокоенность обращением с военнопленными РФ

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Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо рассказала, что организация выразила украинскому министру обороны Алексею Резникову обеспокоенность обращением Киева с российскими военнопленными.

"Мы выразили обеспокоенность по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных украинскими вооруженными силами, министерству обороны Украины", – передает РИА Новости ее слова.

Уртадо еще раз подчеркнула, что ООН считает ранее распространенное видео с расстрелом российских военнопленных подлинным.

Пресс-секретарь УВКПЧ прокомментировала и другую запись, на которой, по ее словам, солдат ВСУ признается в убийстве, оправдывая его тем, что бойцы не хотели сдаваться и были членами группировки "Вагнер". Она сделала акцент на том, что таким действиям не может быть никаких оправданий, поскольку они нарушают международное гуманитарное право.

Ранее в Сети распространилось видео с расстрелом ВСУ, предположительно, троих российских военнослужащих. На видео говорящий на украинском языке военный с автоматом в руках спросил у лежащего на снегу пленного, из какого он подразделения.

Не получив ответа, украинский военный выстрелил в мужчину. При этом недалеко на земле лежали еще два человека. Из разговора бойцов ВСУ следовало, что один из них держит в руке гранату.

Следователи пообещали провести расследование. Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку.

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