17:45Политика
МИД возложил вину за расстрел российских пленных на западных кураторов Украины
Фото: AP Photo/Michael Sohn
Видео с расстрелом бойцами Вооруженных сил Украины российских военнопленных является очередным свидетельством вопиющих военных преступлений киевского режима. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В министерстве отметили, что не раз привлекали внимание международного сообщества к военным преступлениям Киева и заявляли о несоблюдении Украиной международного гуманитарного права.
Ответственными за произошедшее в МИД РФ назвали в том числе "западных кураторов, которые создали нацистский режим" и вырастили одержимое идеей ненависти и национального превосходства поколение украинцев.
"Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. Кровь россиян – на руках стран, поставляющих на Украину оружие и нацистскую идеологию", – говорится в сообщении.
В министерстве назвали постыдным молчание профильных международных структур. По мнению российского внешнеполитического ведомства, они променяли профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими странами.
Ранее в Сети распространилась запись с расстрелом ВСУ, предположительно, троих российских военнослужащих. На видео говорящий по-украински военный с автоматом в руках спросил у лежащего на снегу пленного, из какого он подразделения.
Не получив ответа, украинский военный выстрелил в пленного. При этом недалеко на земле лежали еще два человека. Из разговора бойцов ВСУ следовало, что один из них держит в руке гранату.
Украина вернула России 63 военнопленных
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!