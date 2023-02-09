МИД возложил вину за расстрел российских пленных на западных кураторов Украины

Фото: AP Photo/Michael Sohn

Видео с расстрелом бойцами Вооруженных сил Украины российских военнопленных является очередным свидетельством вопиющих военных преступлений киевского режима. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В министерстве отметили, что не раз привлекали внимание международного сообщества к военным преступлениям Киева и заявляли о несоблюдении Украиной международного гуманитарного права.

Ответственными за произошедшее в МИД РФ назвали в том числе "западных кураторов, которые создали нацистский режим" и вырастили одержимое идеей ненависти и национального превосходства поколение украинцев.

"Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. Кровь россиян – на руках стран, поставляющих на Украину оружие и нацистскую идеологию", – говорится в сообщении.

В министерстве назвали постыдным молчание профильных международных структур. По мнению российского внешнеполитического ведомства, они променяли профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими странами.

Ранее в Сети распространилась запись с расстрелом ВСУ, предположительно, троих российских военнослужащих. На видео говорящий по-украински военный с автоматом в руках спросил у лежащего на снегу пленного, из какого он подразделения.

Не получив ответа, украинский военный выстрелил в пленного. При этом недалеко на земле лежали еще два человека. Из разговора бойцов ВСУ следовало, что один из них держит в руке гранату.



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