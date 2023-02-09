СК РФ расследует видео с возможным расстрелом ВСУ российских пленных

Фото: depositphotos/irinabal18

Следователи проведут расследование факта обстрела Вооруженными силами Украины, предположительно, российских военнопленных. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать этому уголовно-правовую оценку.

В рамках расследования также установят круг лиц, причастных к происшествию.

В Сети распространилась запись с расстрелом ВСУ, предположительно, троих российских военнослужащих. На видео говорящий по-украински военный с автоматом в руках спросил у лежащего на снегу пленного, из какого он подразделения.

Не получив ответа, украинский военный выстрелил в пленного. При этом недалеко на земле лежали еще два человека. Из разговора бойцов ВСУ следовало, что один из них держит в руке гранату.



Украина вернула России 63 военнопленных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!