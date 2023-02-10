В ООН назвали подлинным видео с расстрелом российских пленных

Фото: телеграм-канал ''Осторожно, новости''

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) назвали видеозапись с расстрелом российских военнопленных боевиками Вооруженных сил Украины подлинной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УВКПЧ Марта Уртадо.

Ранее в Сети распространилась запись с расстрелом ВСУ, предположительно, троих российских военнослужащих. На видео говорящий по-украински военный с автоматом в руках спросил у лежащего на снегу пленного, из какого он подразделения.

Не получив ответа, украинский военный выстрелил в мужчину. При этом недалеко на земле лежали еще два человека. Из разговора бойцов ВСУ следовало, что один из них держит в руке гранату.

После появления видео следователи пообещали провести расследование. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать этому уголовно-правовую оценку.



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