Фото: ТАСС/AP Photo/Evgeniy Maloletka

В зоне проведения спецоперации был убит наемник из Франции, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление министерство иностранных дел (МИД) Франции.

Ранее о смерти наемного военного из Франции сообщила газета Ouest-France. По информации СМИ, Кевин Д., выполнявший в зоне СВО функции санитара-носильщика был убит на прошлой неделе при невыясненных обстоятельствах.

"Мы узнали печальную новость об этой смерти. Мы выражаем соболезнования его семье", – сообщили в МИД.

Вместе с тем во французском дипломатическом ведомстве категорически не рекомендовали гражданам страны посещать Украину, поскольку военные действия, по словам представителей МИД, "ведутся на всей территории Украины".

До этого председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил о большом скоплении иностранных наемников украинской армии в Запорожье. По его словам, режим президента Украины Владимира Зеленского превратил город в один из самых милитаризованных на всей территории Украины.



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