Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные специалисты, которых Запад отправляет на Украину вместе с вооружением, подлежат уничтожению, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что сами поставки оружия не говорят о вовлеченности стран в конфликт, но если вместе с боевой техникой на Украину приезжают военные специалисты, это указывает на то, что западные помощники Киева уже участвуют в конфликте.

"Если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению", – сказал Медведев в интервью для российских СМИ.

Зампред подчеркнул, что именно они являются комбатантами, участвующими в боевых действиях на стороне вражеских сил. Им следует понимать, что любой солдат из Польши или США будет уничтожен, добавил он.

Медведев также сделал акцент на том, что здесь нельзя будет говорить о конфликте между РФ и Североатлантическим альянсом. Натовский военный не должен приезжать на Украину, считает зампред.

"Поэтому, будь то самолет или эти снаряды с урановым сердечником, с обедненным ураном, это участие в конфликте против нашей страны", – резюмировал он.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине сражаются против России порядка 20 тысяч наемников из Польши. Он также сообщил, что порядка 2 500 поляков были убиты в конфликте, и подчеркнул, что они умерли не на своей родине, а на Украине.



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