В ДНР сообщили о блокировке группы ВСУ на западе Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) практически блокировали группировку украинской армии в западной части Артемовска. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

До этого основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о боях в районе железнодорожного вокзала в Артемовске. По его словам, бойцы ЧВК вели ожесточенную борьбу с украинскими войсками.

Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил ВС РФ осуществляют контроль над всеми административными зданиями в городе. Он подтвердил ожесточенные бои в районе железной дороги и заявил, что единственным выходом для украинских войск является сдача в плен.



Авиация ВКС РФ сбила украинский самолет Су-24 в ДНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!