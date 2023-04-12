Власти США оценили потери ВСУ в 124–131 тыс человек с начала СВО – СМИ

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Американское правительство подсчитало, что с начала проведения Россией спецоперации на Украине потери ВСУ составили от 124 до 131 тысячи человек убитыми или ранеными. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретные файлы Пентагона, оказавшиеся в Сети.

Отмечается, что эти данные в пять раз превышают цифры, которые киевские власти раскрыли официально. В материале издания также говорится о том, что на Украине мужчинам раздают повестки в военкомат прямо на улице.

Ранее сообщалось, что в Сети распространились документы Пентагона с планами НАТО и Вашингтона по укреплению армии Украины. По этому факту в Минобороны и Минюсте США организовали расследование.

В одном из материалов с грифом "совершенно секретно" рассказывалось о конфликте по состоянию на 1 марта. В другом содержалась краткая информация о 12 украинских бригадах.

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