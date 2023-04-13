Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием

Видео: Минобороны РФ

Минобороны РФ показало видео уничтожения склада боеприпасов украинских войск с помощью высокоточного удара. Оно опубликовано в телеграм-канале военного ведомства.

На кадрах видно, как горит украинский арсенал после того, как туда попадает один боеприпас. Затем происходит его детонация, и в воздух выбрасывается черный дым и огонь.

"По вскрытому операторами БПЛА складу боеприпасов ВСУ был нанесен удар высокоточным боеприпасом. Точное попадание привело к детонации хранившихся снарядов и реактивных боеприпасов к системам залпового огня, полностью уничтожив склад ВСУ", – уточнили в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли около 110 военных на купянском и краснолиманском направлениях. Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS.

До этого сообщалось, что российские снайперы уничтожили на южно-донецком направлении разведгруппу ВСУ. Снайперская пара подразделения специального назначения не дала украинским силам провести разведку боем.

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

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