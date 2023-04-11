"Роскосмос" опубликовал кадры со спутника, на которых видно облако пепла на Камчатке

"Роскосмос" опубликовал кадры со спутника, на которых видно распространение облака пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Известно, что пепел протянулся на 500 километров.

Пеплопад пока создал проблемы только близлежащим поселкам, в частности, привел к отключению электроснабжения. Однако за несколько часов его удалось полностью восстановить. В населенных пунктах закрыты школы, ограничена работа социальных учреждений.

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