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Происшествия

"Роскосмос" опубликовал кадры со спутника, на которых видно облако пепла на Камчатке

"Роскосмос" опубликовал кадры со спутника, на которых видно облако пепла на Камчатке

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"Роскосмос" опубликовал кадры со спутника, на которых видно распространение облака пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Известно, что пепел протянулся на 500 километров.

Пеплопад пока создал проблемы только близлежащим поселкам, в частности, привел к отключению электроснабжения. Однако за несколько часов его удалось полностью восстановить. В населенных пунктах закрыты школы, ограничена работа социальных учреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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