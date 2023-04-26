Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника – посольство РФ в Лондоне

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Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника. Так посольство РФ в Лондоне прокомментировало слова первого замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о снарядах с обедненным ураном на Украине.

Ранее Хиппи заявил, что Лондон отправил на Украину тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, однако не следит, где задействуется поставленное вооружение.

"Заявления Хиппи красноречиво демонстрируют безжалостный оскал линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими "конфликта по доверенности" на Украине", – говорится на сайте дипмиссии.

Дипломаты отметили, что теперь представляется очевидным, что Украине Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного могильника со всеми вытекающими последствиями для здоровья местных жителей и экологии в регионе.

"Призываем власти Великобритании не тешить себя иллюзорными надеждами, будто, "переведя стрелки" на ВСУ, в распоряжении которых ныне оказались токсичные боеприпасы, они сумеют выйти "сухими из воды", – заключили в дипмиссии.

В середине марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Киев получит от Лондона боеприпасы с обедненным ураном.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, что такие боеприпасы представляют опасность для человека, поскольку они способны заразить территорию и вызывать онкологические заболевания.