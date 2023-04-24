Республиканцы запустят сайт по проверке достоверности слов Байдена – СМИ

Фото: 123RF/americanspirit

Республиканская партия запустит веб-сайт, который будет проверять высказывания президента США Джозефа Байдена на достоверность в режиме реального времени. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Национальный комитет Республиканской партии США (НКРП).

"НКРП продолжит привлекать Байдена к ответственности за его ложь, и в ноябре 2024 года американский народ сделает то же самое", – заявила председатель НКРП Ронна Макдэниэл.

По ее словам, 46-й президент США создавал кризисы и лгал об ущербе, который наносит стране. Макдэниэл привела в пример вывод войск из Афганистана и кризис американской экономики.

Как заявили в НКРП, решение о запуске сайта связано с возможным заявлением Байдена об участии в президентских выборах США в 2024 году. Республиканцы ожидают, что американский лидер может объявить о намерении выдвигаться на второй срок уже на этой неделе.

По данным социологического опроса, менее половины (47%) демократов хотят, чтобы Байден переизбирался на второй срок. Эксперты указывают, что многие опасаются пожилого возраста действующего американского президента. В случае переизбрания Байден станет старейшим президентом за всю историю США.