Байден должен открыто говорить о своем здоровье, если хочет, чтобы его переизбрали – СМИ

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Президент США Джо Байден должен открыто говорить о состоянии своего здоровья с избирателями во время предстоящей предвыборной гонки. Об этом со ссылкой на социологический опрос сообщает газета New York Times.

Согласно опросу, проведенному в апреле 2023 года среди более чем тысячи совершеннолетних американцев, менее половины (47%) демократов хотят, чтобы Байден переизбирался на второй срок, но при этом 78% из них положительно оценивают его работу на посту президента.

"Многие демократы, особенно более молодые, опасаются, что он будет слишком стар, чтобы эффективно работать на втором сроке, который он завершит в 86 лет", – указано в публикации.

Президенту стоит открыто и без смущения говорить о состоянии своего здоровья и не притворяться, что это не имеет значения, пишет газета. В материале подчеркивается, что Байден провел меньше пресс-конференций и интервью для СМИ, чем большинство его современных предшественников, что вызывает вопросы о его здоровье.

В случае переизбрания Байден станет старейшим президентом за всю историю США.

Ранее Байден заявил, что что уже принял решение по поводу своего участия в президентских выборах в 2024 году. Он сообщил, что хочет баллотироваться вновь и добавил, что объявит свое решение официально в ближайшее время.

Обозреватель Джордан Бойд в статье для издания Federalist отмечала, что безопасность США находится под угрозой из-за состояния здоровья Байдена. Журналистка назвала президента "машиной по производству ляпов" и заявила, что оговорки, допускаемые президентом США, настолько курьезны, что зачастую становятся трендами в TikTok.