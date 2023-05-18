Байден перепутал должность премьер-министра Японии и назвал его президентом

Фото: AP/Kiyoshi Ota

Американский лидер Джо Байден перепутал должность премьер-министра Японии Фумио Кисиду, назвав его президентом. Об этом сообщает ТАСС.

"Господин президент, рад видеть вас снова в вашем родном городе", – обратился он к Кисиду в начале двусторонней встречи, которая прошла в преддверии саммита Группы семи.

При этом переводчица японского общественного телевидения на трансляции этого мероприятия не перевела эту оговорку. Должности президента в Японии не существует.

Тема оговорок Байдена циркулирует в СМИ уже достаточно продолжительное время. Он часто попадает в неловкие ситуации, из-за чего появляются дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье.

Например, после объявления об участии в президентской гонке Байден призвал не дать выиграть следующие выборы Бараку Обаме, который был главой государства с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года.

Недавно он в который раз не смог самостоятельно покинуть сцену после своего выступления, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США. До этого Байден перепутал на год дату смерти собственного деда.