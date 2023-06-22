Пользователи из КНР заметили изменения в поведении Зеленского после неудач ВСУ

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В Китае прокомментировали слова Владимира Путина о том, что из-за больших потерь контрнаступление украинской стороны застопорилось. Читатели китайского издания Guancha отметили, что в этом вопросе Владимир Зеленский от активного волнения перешел к сдержанности.

По словам одного из пользователей, украинский лидер больше не способен двигаться вперед.

"У Украины никакого господства в воздухе, никакого превосходства в огневой мощи, а главное – никакого эффекта внезапности", – поделился другой комментатор.

Третий указал на тот факт, что западные государства уже подняли вопрос будущего восстановления Украины. Сейчас, продолжил он, существует лишь один выбор для Киева – создать условия для мирных переговоров. Еще один комментатор отметил, что российская сторона смогла развеять миф об исключительности оружия Запада.

Украинское контрнаступление началось 4 июня на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях. Главный удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании Владимира Путина с членами Совбеза заявил, что украинская армия потеряла свыше 13 тысяч бойцов с начала контрнаступления. ВС РФ разбили 246 танков противника.

Путин, в свою очередь, отметил, что масштаб потерь ВСУ говорит о стремлении западных стран сражаться с Россией до последнего украинца.

Между тем отставной разведчик США Скотт Риттер заявил, что контроль над конфликтом на Украине находится у президента РФ, а американский лидер Джо Байден начал паниковать из-за ликвидированной техники украинской армии.

Эксперты прокомментировали результаты контрнаступления ВСУ