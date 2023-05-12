Супруга Каракина рассказала об опасных увлечениях мужа мотоциклами и автомобилями

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Супруга погибшего после ДТП бывшего футболиста "Спартака" Александра Каракина Анастасия знала об увлечении мужа уличными гонками, сообщает телеканал "360".

"Да, он всегда увлекался спортом – мотоцикл, потом машина. Ему все говорили, что это опасное увлечение", – сказала она.

Как уточнила Каракина, она знала о планах мужа участвовать в уличных гонках с друзьями. При этом непосредственно перед смертельным ДТП супруги не общались.

Александр Каракин попал в аварию во время уличных гонок на Минском шоссе. Его Nissan GT-R врезался в отбойник, после чего автомобиль отбросило на середину дороги. Футболиста госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию, но врачам не удалось его спасти.

В московской прокуратуре сообщили, что взяли под контроль установление причин ДТП. Происшествие произошло в районе 29-го километра автодороги М-1 "Беларусь", уточнили в ведомстве.

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