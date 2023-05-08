ДТП с участием двух автомобилей произошло на юге Москвы

Фото: Дептранс. Оперативно

ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Подольских Курсантов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В результате столкновения одна из машин опрокинулась. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.

Авария произошла в районе дома 18. Движение там не затруднено.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили против водителя мотоцикла, сбившего на пешеходном переходе в городе Озеры пожилую женщину и ее несовершеннолетнего внука. В результате ДТП пешеходы получили травмы, потребовалась госпитализация. Ребенка отпустили домой после медицинского осмотра.



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