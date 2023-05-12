Экс-игрок "Спартака" скончался в результате аварии на уличных гонках в Подмосковье – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Каракин умер после ДТП на уличных гонках в Подмосковье, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.

Футболисту было 32 года. Как уточняет издание, в последние годы он выступал на любительском уровне. Ранее Каракин играл в составе молодежных команд столичных "Спартака" и "Динамо", а в 2011 году стал игроком подмосковных "Химок".

Каракин попал в аварию во время уличных гонок на Минском шоссе. Его Nissan GT-R врезался в отбойник, после чего автомобиль отбросило на середину дороги. Футболиста госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию, но врачам не удалось его спасти, уточняют журналисты.

Ранее на на 15-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух большегрузов. В результате столкновения фуру отбросило на обочину, а второй большегруз перекрыл две полосы движения. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.

Три машины одновременно столкнулись на Минской улице