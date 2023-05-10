Один человек погиб при столкновении пяти автомобилей под Тулой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Авария с участием пяти автомобилей произошла на трассе М-2 "Крым" в Щекинском районе Тульской области. В результате столкновения погиб один человек, еще восемь пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

"По предварительной информации, в результате ДТП погиб мужчина 2000 года рождения – водитель одного из транспортных средств, восемь человек, среди которых двое детей, получили телесные повреждения", – подчеркнуло ведомство.

9 мая произошло столкновение с участием мотоцикла и пожарной машины на Земляном Валу в Москве. В результате ДТП началось возгорание. По данным пресс-службы Главного управления МВД РФ, транспортные средства попали в аварию у дома 39/1 около 18:10.

Ранее СМИ сообщили, что число пострадавших в Испании после наезда автомобиля на шатер, где проходило музыкальное выступление, возросло до 18.

ЧП произошло в провинции Понтеведра, автономное сообщество Галисия. Уточнялось, что среди пострадавших минимум два несовершеннолетних.