18 человек пострадали в результате наезда автомобиля на шатер в Испании – СМИ

Число пострадавших в Испании после наезда автомобиля на шатер, где проходило музыкальное выступление, возросло до 18, сообщает агентство Europapress.

ЧП произошло в провинции Понтеведра, автономное сообщество Галисия. Среди пострадавших минимум два несовершеннолетних. 13 человек выписали из больниц, но еще пять остались на лечении.

По данным СМИ, водителем автомобиля была 81-летняя женщина. По их информации, она потеряла управление, из-за чего врезалась в шатер.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили против водителя мотоцикла, сбившего на пешеходном переходе в городе Озеры пожилую женщину и ее несовершеннолетнего внука. В результате ДТП пешеходы получили травмы, потребовалась госпитализация. Ребенка отпустили домой после медицинского осмотра.



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