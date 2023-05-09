Пожар произошел в результате ДТП с участием мотоциклиста в центре Москвы

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Столкновение с участием мотоцикла и пожарной машины произошло на Земляном Валу в Москве. В результате ДТП началось возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На улице Земляной Вал мотоциклист врезался в пожарную машину, в результате от удара у него загорелся бензобак. Мотоциклист пострадал. Предварительно, он находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Главного управления МВД РФ, транспортные средства попали в аварию у дома 39/1 около 18:10.

В настоящее время Госавтоинспекция выясняет обстоятельства случившегося.

До этого ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Подольских Курсантов. В результате столкновения одна из машин опрокинулась.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили против водителя мотоцикла, сбившего на пешеходном переходе в городе Озеры пожилую женщину и ее несовершеннолетнего внука. В результате ДТП пешеходы получили травмы, потребовалась госпитализация.

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