Три человека пострадали в результате ДТП с грузовиками на ЦКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три человека пострадали в результате ДТП с грузовиками в районе 238 километра ЦКАД. Столичный Дептранс рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"На 238 километре ЦКАД (Краснопахорское) столкнулись несколько грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – сообщается в публикации.

В ведомстве предупредили, что движение по внешней стороне перекрыто.

В свою очередь, Главное управление МВД России по Москве уточнило в беседе с ТАСС, что в результате аварии пострадали три человека. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, пять машин стали участниками ДТП. Специалисты намерены установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мотоцикл столкнулся с внедорожником Toyota на Святоозерской улице на востоке Москвы.

Инцидент произошел в районе дома №21. На кадрах с места происшествия видно, что во время поворота налево водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался во встречном направлении.



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