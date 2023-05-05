ДТП с участием мотоцикла и внедорожника произошло на Святоозерской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Мотоцикл столкнулся с внедорожником Toyota на Святоозерской улице на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в районе дома 21 на Святоозерской улице. На кадрах с места происшествия видно, что во время поворота налево водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался во встречном направлении. В настоящее время в районе ДТП перекрыта одна полоса движения.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, по факту происшествия организовано административное расследование.

Отмечается, что за рулем мотоцикла находился мужчина 1989 года рождения. Ему потребовалась госпитализация.

Ранее в подмосковном городе Озеры мотоциклист сбил на пешеходном переходе пожилую женщину и ее несовершеннолетнего внука. В результате те получили серьезные травмы, их отправили в больницу. Правоохранители между тем возбудили уголовное дело по факту ДТП.

